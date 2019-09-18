Ahilik Haftası Saray Bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Bayburt'ta bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Ahilik Haftası" Saray Bahçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Program renkli görüntülere sahne oldu.



Türk İslam kültür ve geleneği ile sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik Kültürü'nün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına her yıl ülke genelinde düzenlenen törenler kapsamında Bayburt'ta da kutlama programı gerçekleşti. Saray Bahçesinde düzenlenen programa Vali Cüney Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hanefi Bayraktar, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ticaret Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, meslek odaları temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ahilik kültürünün Anadolu irfan ve medeniyetinin dünyaya bir armağanı olduğunu söyledi.



Ahilik uygulamasının özellikle esnafların ahlaklı olmasını hedeflediğini anlatan Epcim, "Şu anda dünyada bir çok konuyu ticaret dünyası kendisi arasında tartışıyor. Başta ticarethane kurmak üzere, müşteri memnuniyetinin nasıl sağlanacağı ticaret dünyasının en önemli konularından bir tanesi. Bizim atalarımız, bizim yolundan gittiğimiz büyük irfan medeniyeti bu hususta ahilik müessesesini karşımıza çıkarmış ve esnafımızı ahlaklandırma, ahlaki bir ticaret ortamının şehirlerimizde oluşmasını sağlamıştır" dedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise, Bayburt'ta 12. kez kutlanan Ahilik Haftasının esnaf ve vatandaşlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından sergilenen halk oyunları ve 'Ahilik' konulu tiyatro gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.



Yılın Ahisi Zakir Topyay



Daha sonra yılın Ahisi seçilen taş ustası Zakir Topyay'a Vali Epcim ve Esnaf odası Başkanı Karaman tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi. Yılın kalfası seçilen ev mefruşat ve organizasyoncu Asiye Özbek'e Garnizon Komutanı Diker ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yöney tarafından plaket verildi. Yılın çırağı seçilen İlma Pamuk da plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Karaoğlu'ndan aldı.



Etkinlik, Bayburt Belediyesince ikram edilen ahilik pilavının dağıtılmasıyla son buldu. - BAYBURT