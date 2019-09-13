Ahilik Haftasına özel pullar sergilenecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Kırşehir Başmüdürlüğü, Ahilik Haftası kapsamında özel pul sergisi açacak.

PTT Kırşehir Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 32. Ahilik Haftası boyunca "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı Pul Sergisi" adıyla farklı alanlardaki 795 pulun sergileneceği belirtildi.

16-22 Eylül tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyarete açılacak sergide özel üretilen özel tarih damgalı zarfların da satışa sunulacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"32. Ahilik Haftası'nda açılacak özel pul sergisinde, kronoloji konularını barındıran 291, Atatürk konulu 59, kültür varlıkları olan 38, turizm 34, tarih 60, doğa 72, spor 46, taşıtlar 22, ilk Türk pullarından 6 föy ile 100 ilk gün zarfı ve 67 posta kartı olmak üzere toplam 795 föy sergilenecektir. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak pul sergisi Ahilik Haftası boyunca tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır."