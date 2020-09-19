Ahilik Hizmet Ödülü bu yıl Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verildi - Son Dakika

Ahilik Hizmet Ödülü bu yıl Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verildi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ahilik Hizmet Ödülünü aldı.

Ahilik Hizmet Ödülü bu yıl Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verildi, System.String[]

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ahilik Hizmet Ödülünü aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve sanatkarları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

Kırşehir'de düzenlenen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ahilik Hizmet Ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Arslan, ahilik kültürünün, esnaf teşkilatlanmaları geleneğinin kaynağı olduğuna dikkati çekerek, bu geleneği yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak üzere çalıştıklarını belirtti.

Osman Arslan, "Güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için esnafımızı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Esnafın bankası olarak, müşterilerimize hem maddi destek hem de moral ve güvence vermek için çalışıyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız krediler içinde esnaf ve sanatkarlarımızın payı yüzde 22 oldu. Esnaf Destek Paketi kapsamında 735 bin esnafımıza 18,2 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 550 bin esnafımıza da 10,4 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkarlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinin önce nisan, mayıs ve haziran aylarında daha sonra temmuz, ağustos ve eylül aylarında ödenmesi gereken kredi taksitlerini üç ay süreyle erteledik. Bu desteklerin sürmesi, esnaf ve sanatkarlarımızın daha da rahat etmesi için çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Hakan Atilla, Osman Arslan, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahilik Hizmet Ödülü bu yıl Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verildi - Son Dakika

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