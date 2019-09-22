Son Dakika Haberleri: Ahilik kültürü Bursa’da konuşuldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Ahilik kültürü Bursa’da konuşuldu

1 saat önce

Bursa'da esnaf ve ticaret lisesinde okuyan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Ahilik Teşkilatı ve Geleneği' konulu panelde buluştu.

Ahilik kültürü Bursa’da konuşuldu, System.String[]

Bursa'da esnaf ve ticaret lisesinde okuyan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Ahilik Teşkilatı ve Geleneği' konulu panelde buluştu.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk bulundu
İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 14:07:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahilik kültürü Bursa’da konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]