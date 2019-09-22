Ahilik kültürü Bursa’da konuşuldu
1 saat önce
Bursa'da esnaf ve ticaret lisesinde okuyan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Ahilik Teşkilatı ve Geleneği' konulu panelde buluştu.
Bursa'da esnaf ve ticaret lisesinde okuyan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Ahilik Teşkilatı ve Geleneği' konulu panelde buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:35
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