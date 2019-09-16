Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, ahiliğin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı düzenleyen, topluma yol gösteren değerler manzumesi olduğunu belirterek, "Ahilik, ilimin imanla beslenmesi, çalışma ile şekillenmesidir" dedi.



Dinçer, Mersin Valiliği himayesinde geleneksel olarak sürdürülen Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarının, bu yıl 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. Temelleri 800 yıl öncesine dayanan ve esnaf teşkilatının tarihi ve kültürel mirasını oluşturan 'Ahilik Haftası' ile ilgili açıklamalarda bulunan Dinçer, "Türk- İslam medeniyetinin Anadolu'dan dünyaya yayılmasını sağlayan, aziz vatanımızın 'Türkmen yurdu' olmasında sanatı, ilmi ve eğitimi bir arada harmanlayan ahilik, imanın ilimle beslenmesi, çalışma ile şekillenmesidir" diye konuştu.



Açıklamasında ahiliğin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı düzenleyen, topluma yol gösteren değerler manzumesi olduğuna vurgu yapan Dinçer" Bu anlamda bir okul ve yaşam biçimi olan ahilik, cumhuriyetimizin 100 yıl dönümü olan 2023'e hazırlanırken sanat, ticaret ve iş hayatımıza rehber olacak, toplumsal birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek değerleri içerisinde barındırmaktadır. Ahilik, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla sanat, ticaret ve iş hayatımızda kaliteli ve standart üretimin, müşteri memnuniyetinin, mesleki eğitimin önemini vurgularken, sosyal ve kültürel hayatımızda cömertliği, dürüstlüğü, kardeşliği bizlere öğütlemektedir" ifadelerini kullandı.



"Ahilik bizler için sadece geçmişten gelen bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan ülkemizin ilerleyişinde bir ışık kaynağıdır" diye devam eden Dinçer, "Esnaf-sanatkar camiası olarak işletmemizle, çalışanımızla ve teşkilatımızla dünyadaki yeni süreçlere ve gelişmelere ayak uydurmalıyız. Gelişim ve değişime ayak uydurmak için göstereceğimiz çaba ve özveriye karşılık, devletimizden beklentimiz de daima yanımızda yer almasıdır" şeklinde konuştu.



Dinçer, bu yıl ki kutlamaların 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Ulu Camii meydanında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.



Ahilik Kültür Haftası kutlama programı



Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 18 Eylül Çarşamba günü tertip komitesi ve il genelinde kurulu mesleki oda başkanları ile yönetim kurulu üyeleri saat 09.30'da Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtına çelenk sunacak. Ardından Atatürk Caddesi üzerinden Ulu Camii meydanına kadar Ahilik Kortej yürüyüşü yapılacak. Buradaki kutlamalar Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin milletvekilleri ve kent protokolünün katılımı ile saat 10.00'da başlayacak. Halk oyunları gösterisinin ardından temsili şed kuşatma töreni yapılacak. İlin ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı ödüllerinin verilmesi sonrası geleneksel ahilik pilavı ikramı ile tören sona erecek.



Ayrıca hafta dolayısıyla ESOB yönetimi tarafından 17 Eylül tarihinde Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret programı düzenlenecek. - MERSİN