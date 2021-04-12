Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği - Son Dakika

Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği

12.04.2021 16:26
Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği, System.String[]

MÜSİAD, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ve Eğitime Destek Platformu arasında; ahilik kültürünü destekleyecek eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirilmesi, bu konudaki çalışmalara destek olunması ve tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, AR-GE, üretim vb. odaklı konular ve ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak.

MÜSİAD Genel Merkez'de gerçekleşen imza törenine İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan'nın yanı sıra ilgili yönetim kurulu üyeleri, komite başkanları, meclis üyeleri ve okul müdürleri de katıldı.

Protokol kapsamı; okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının, ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yenilenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması ve bu eğitim için gerekli materyallerin hazırlanarak bakanlığa sunulması olarak belirlendi. İmzalanan protokol kapsamında, okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Anlaşma kapsamında ayrıca; tarafların birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklemesi, kurumların mesleki eğitim çerçevesinde ortaklaşa her türlü bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atması, projeler geliştirilmesi amacıyla birlikte faaliyetler gerçekleştirilmesi gibi konulara ilişkin karar alındı.

"Memleket Meselesi Olan Mesleki Eğitime Destek Vermeye Her Zaman Hazırız"

"Memleket meselesi olan mesleki eğitime her zaman desteğe hazırız" diyen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, protokole ilişkin açıklamada bulunda. Kaan, "Atalarımızdan miras aldığımız kadim kültürü tüm dünyaya yaymak amacıyla MÜSİAD olarak yılmadan ve inançla çalışacağız." şeklinde konuştu. Ancak Anadolu mayasıyla yetişen gençlerin, daha iyi bir dünyaya öncülük edebileceğini kaydeden Kaan, " Mesleki eğitim kurumlarımızın eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktan memnun olduğumuzu belirtmeliyim. Gençlerimizi, kıymetli birer maden gibi işleyerek parıldamalarını sağlamak zorundayız. Bunun için işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yaptırmak gerekiyor. İnanıyoruz ki donanımları ve başarılarıyla ülkemizi parlatacak olan gençlerimizdir. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana, her fırsatta eğitimin önemini vurguladık. Bugün dünyaca tanınan, önemli başarılara imza atan mühendislerimiz, doktorlarımız, bilim insanlarımız var.Biliyoruz ki bu ülkenin mayası, nicelerini yetiştirecek güce sahip. Biz her adımımızı, bu inançla atıyoruz. Türkiye'mize, gençlerimize, pırıl pırıl çocuklarımıza çok güveniyoruz. Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü'nün Üreten Türkiye yolunda güçlü yarınlar için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli."

Mesleki eğitimde ahilik kültürünün çok önemli olduğunu ifade eden İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı şöyle konuştu:

MÜSİAD'la imzalanan iş birliği protokolünün nitelikli mesleki eğitimin,atölye ve laboratuvar kurulumu ve donatımının gönüllülük esaslı olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mesleki eğitimde üreten okullar anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli. Ahilik kültürünü içine alan çerçeve öğretim programların güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinin çıktıları hakikaten başlı başına büyük bir kazanım olacak. Bugün kökleri Anadolu'nun ahilik kültürü ve bilinci ile derinleşen, eğitime ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılması için çalışan MÜSİAD ve Eğitime Destek Platformu ile imzaladığımız iş birliği protokolünün, iki kurumun yürüttüğü faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyor ve bu açıdan son derece önemsiyoruz."

Protokolün amaç ve çerçevesinin çok kapsamlı olduğunu belirten Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan, protokol kapsamındaki mesleki eğitim kurumlarının atölye/laboratuvarların kurulmasının desteklenmesinin başlı başına önem arz ettiğini ifade etti. Turan,"Ahilik kültürü ile şekillendirilmiş, teklifi yapılacak müfredat hazırlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, eğitim içeriklerinin hazırlanması, staj imkânlarının oluşturulması önemli.Protokolün sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyet ve projelere katkısı büyük olacaktır. Nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi ve ileride istihdamlarının desteklenmesi noktasında ekosistemin paydaşları ile iletişim ve iş birliği faaliyetlerini içeren böylesi bir protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

MÜSİAD İşgücü Planlama ve Mesleki Teknik Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er ise "İnanıyoruz ki bugün burada imzalanan iş birliği protokolü, gençlerimizin Ahilik kültürü içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlayacak ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır" dedi.

10 yıl boyunca geçerli olacak iş birliği kapsamına giren mesleki ve teknik eğitim kurumları şöyle: Beşiktaş İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi, Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Üsküdar Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

On yıllık bir süreyi kapsayan protokol doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etkinliklerle farkındalık faaliyetlerini kapsayan protokol çerçevesinde hizmetçi eğitim ve çalıştaylar da düzenlenecek. Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca gerek görülmesi ve mutabık kalınması hâlinde değişiklik ve ilaveler yapılabilecek.

Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mesleki Eğitim, İstanbul, Ahilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Futbolda VAR'ın ardından yeni bir sisteme geçiliyor: Yarı Otomatik Ofsayt! Futbolda VAR'ın ardından yeni bir sisteme geçiliyor: Yarı Otomatik Ofsayt! Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti

Son Dakika Haberleri
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
"Taş gibi zeminde oynadık" diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün         
16:27
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi         
16:10
Mısır Çarşısı'nın en pahalı hurması: Tanesi 5 liraya satılıyor Mısır Çarşısı'nın en pahalı hurması: Tanesi 5 liraya satılıyor         
15:45
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi         
14:51
88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar         
14:22
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı         
13:13
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu         
11:54
ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu         
11:54
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 16:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei