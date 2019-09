Ahilik kültürü yaşatılıyor

Selçuklu döneminden günümüze kadar uzanan Ahilik geleneği ve Ahilik Teşkilatı'nın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen programlara Bayramyeri Meydanı'nda devam edildi.



Denizli'de 2019 yılı Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları kapsamında Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde program düzenlendi. Bayramyeri Meydanı'nda yapılan etkinliğe Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, oda başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisi ile başlayan programda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca sergilenen temsili kuşak bağlama töreni büyük beğeni topladı.



'Ahilik bir yaşam tarzıdır'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında, Ahiliğin geçmişten gelen en büyük değerlerden biri olduğunu belirterek, "Bizi biz yapan değerlerimizden Ahilik sanatkarlık, ticaretin temeli gibi gözükse de aslında bir yaşam tarzıdır. Dürüstlüğün, hoşgörünün, saygının, kalitenin her şeyin dört dörtlük olmasını Ahiliğin temellerinde görüyoruz" diye konuştu. Başkan Osman Zolan, Denizli'de ticaretin bu noktalara gelmesinin en önemli sebebinin Ahilik olduğunu belirterek, "İnşallah bu değerlerimizi yaşayacağız ve yaşatacağız. Denizli'de Ahi Sinan ile birlikte başlayan Ahilik geleneğini hep beraber sürdürecek ve artırarak yolumuza devam edeceğiz. Esnafımıza hayırlı işleri helalinden bol kazançlar diliyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi.



'Milletimizin omurgası esnaf ve sanatkarlardır'



Denizli Valisi Hasan Karahan ise konuşmasında, Türk kültürünün temeli ve şehir hayatının esasını Ahiliğin oluşturduğuna dikkat çekerek, "Her zaman, her yerde, geçmişte, gelecekte insan ve Müslüman olmanın şartlarını özetleyen Ahilik ilkeleridir" dedi. Vali Karahan, "Milletimizin omurgası esnaf ve sanatkarlardır. Aslımızı hatırlayarak, geleceğimize bakacağız. Milletimizin basiretinden, ferasetinden ve cesaretinden her zaman gurur duyduk. Bu kültürün unutulmaması, yaşatılması için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Hasan Karahan, Başkan Osman Zolan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Yılın Çırağı olarak Bünyamin Kaya'ya, Yılın Kalfası Recep Erdoğan'a ve Yılın Ahisi Halil Erensoy'a plaketlerini takdim etti. - DENİZLİ