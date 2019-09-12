Son Dakika Haberleri: Ahilik Kutlamalarında, devlet tiyatroları sahne alacak
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Ahilik Kutlamalarında, devlet tiyatroları sahne alacak

7 dakika önce

Devlet Tiyatroları, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek 'Ahilik Haftası Kutlamaları' çerçevesinde Kırşehirli sanatseverler için perde açmaya hazırlanıyor.

Ahilik Kutlamalarında, devlet tiyatroları sahne alacak, System.String[]

Devlet Tiyatroları, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek 'Ahilik Haftası Kutlamaları' çerçevesinde Kırşehirli sanatseverler için perde açmaya hazırlanıyor.,


Konya Devlet Tiyatrosunun sahnelediği 'Uyan' ve 'Nasreddin İnadın Sonu' adlı oyunlar, kutlamalar kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.


Özer Tunca'nın yazdığı ve İlayda Alakoç'un yönettiği 'Nasreddin İnadın Sonu' adlı çocuk oyunu 18 Eylül Çarşamba günü Mevlana Celalledin Rumi'nin yazdığı, Şefik Can'ın çevirmenliği yaptığı ve Yaşar Özboz'un oyunlaştırıp yönettiği 'Uyan' adlı yetişkin oyunu da 19 Eylül Perşembe günü beğeniye sunulacak. 'Uyan' adlı oyun; Mevlana'nın ölümsüz eseri olan "Mesnevi"den seçme hikayelerle izleyenleri bir yolculuğa çıkararak, gidilen yolun zor ve meşakkatli olduğuna dikkati çekiyor. - KIRŞEHİR

Devlet Tiyatroları, Ahilik Haftası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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