Ahır, alev topuna döndü - Son Dakika
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Ahır, alev topuna döndü

28.04.2022 14:33
Ahır, alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Gece saatlerinde Mumcular Karaova Mahallesi 123 Sokak üzerinde ahır ve odunluk olarak bir yapıda yangın başladı. Elektrik hatlarından çıktığı ifade edilen yangında tutuşan odunlar, ahırı sardı. Yerleşim yerleri içerisindeki yangında ahır alev topuna döndü. Mahalleli, evlerinin dibinde çıkan yangında büyük bir korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Muğla, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahır, alev topuna döndü - Son Dakika


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