Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü - Son Dakika
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Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

19.07.2022 21:28
Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ahır alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ahır alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Kuruçeşme Hatipköy yolu üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ahırda yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı İş yeri fırını alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı İş yeri fırını alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı
Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü - Son Dakika
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