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Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

31.01.2022 15:31
Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte ağırlığa dayanamayan E.G'ye ait ahırın çatısı çöktü. Göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için köy sakinleri ile birlikte çalışmaya başlandı. Sivas İl Özel İdaresi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek hayvanları kurtarma çalışmasına başladı. Göçük altında kalan 19 hayvan kurtarılırken 1 hayvan telef oldu. Çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. - SİVAS

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü
Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü
Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü
Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

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Gemerek, Sivas, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika
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