AHIR ÇATISI ENKAZINDAKİ KEÇİ, 6 GÜN SONRA CANLI ÇIKTI - Son Dakika

AHIR ÇATISI ENKAZINDAKİ KEÇİ, 6 GÜN SONRA CANLI ÇIKTI

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)AHIR ÇATISI ENKAZINDAKİ KEÇİ, 6 GÜN SONRA CANLI ÇIKTIAntalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesinde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18) AHIR ÇATISI ENKAZINDAKİ KEÇİ, 6 GÜN SONRA CANLI ÇIKTI Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesinde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı. Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı. İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.

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