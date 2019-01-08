Son Dakika Haberleri: Ahır Çöktü 35 Hayvan Telef Oldu

Ahır Çöktü 35 Hayvan Telef Oldu

2 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ahır Çöktü 35 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Gerger ilçesi Nakışlı köyü Özkuran mezrasında meydana geldi. Abuzer Beyezkaya'ya ait iki katlı toprak yapı aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Üst katın ev, alt katın ahır olarak kullanıldığı toprak yapının çökmesiyle ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaşanan olayın ardından jandarma ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. AFAD ekipleri hasar tespiti yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, 3. Sayfa
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