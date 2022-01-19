Hatay'da ahır enkazı altında kalan hayvanlar kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

Hatay'da ahır enkazı altında kalan hayvanlar kurtarılmayı bekliyor

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, içerisinde bulunan 180 büyükbaş hayvanın çoğunluğu enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Hassa'da 10 yıl aradan sonra şehir merkezine kar yağdı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Bir ahırın çatısı karın yükünü kaldıramayarak çöktü. İçeride bulunan toplam 180 büyükbaş hayvanın çoğunluğu enkaz altında aldı. Kurtarılmayı bekleyen hayvanlar için henüz bir girişimde bulunulmazken, bazı hayvanlar telef oldu.

Enkaz kaldırılmadığı için henüz telef olan ve yaralanan hayvan sayısı bilinmezken, ahır çalışanlardan Mustafa Duyun 180 tane büyükbaş hayvanı olduğunu ve enkazın kendileri tarafından kaldırılamayacağını söyledi.

Mustafa Duyun bir köpeğe verilen değerin 180 tane hayvana verilmediğini, kendilerini aşan bir durum olduğunu ve kesinlikle yardım eli uzatılması gerektiğini söyledi.