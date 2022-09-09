'AHIR' KAVGASINDA ÖLEN 3 KİŞİ, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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'AHIR' KAVGASINDA ÖLEN 3 KİŞİ, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

09.09.2022 12:54

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki ailenin ahır kurma kavgasında Durdu K.'nin (57), av tüfeğiyle öldürdüğü İbrahim Korkmaz (49), eşi Şerife Korkmaz (38) ile kız kardeşi Ayşe Dağ (50) toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki ailenin ahır kurma kavgasında Durdu K.'nin (57), av tüfeğiyle öldürdüğü İbrahim Korkmaz (49), eşi Şerife Korkmaz (38) ile kız kardeşi Ayşe Dağ (50) toprağa verildi.

Olay, dün akşam, Andırın ilçesi kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan aileler, 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılması planlanan keçi ahırı nedeniyle tartıştı. Ahırın evine yakın olmasına karşı çıkan Durdu K., kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle karşı tarafa peş peşe ateş edip kaçtı. Mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, eşi Şerife Korkmaz ile kız kardeşi Ayşe Dağ, olay yerinde hayatlarını kaybetti. İbrahim Korkmaz'ın çocukları Ahmet Alperen Korkmaz (7), Fatmanur Nisa Korkmaz (17) ve Mehmet Murat Korkmaz (14) ile Ayşe Dağ'ın eşi Halil Dağ (42) da yaralandı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Halil Dağ taburcu edildi, 3 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ'ın cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Köklü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yakalayıp, gözaltına aldığı Durdu K.'nin sorgusunun devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

İbrahim Korkmaz, Halil Dağ, Ayşe Dağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'AHIR' KAVGASINDA ÖLEN 3 KİŞİ, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'AHIR' KAVGASINDA ÖLEN 3 KİŞİ, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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