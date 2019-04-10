Ahır Olarak Kullanılan Ev Çöktü 3 Hayvan Telef Oldu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı. Göçük sırasında içeride bulunan 21 hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Artuklu ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle ahır olarak kullanılan eski bir yapıda göçük yaşandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Artuklu İtfaiye Grup Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımıyla ahırın kapısını açılarak mahsur kalan 21 hayvanı çıkardı. Göçük sırasında yıkılan molozların altında kalan 3 büyükbaş havyan ise telef oldu. Çıkarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Bilal Bedir/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı

Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş