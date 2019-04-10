Ahır Olarak Kullanılan Evde Göçük
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:39 Kaynak: İHA
'in Artuklu
ilçesine bağlı Yeşilli
Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı. Göçük sırasında içeride bulunan 21 hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Artuklu ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle ahır olarak kullanılan eski bir yapıda göçük yaşandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Artuklu İtfaiye
Grup Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımıyla ahırın kapısını açılarak mahsur kalan 21 hayvanı çıkardı. Göçük sırasında yıkılan molozların altında kalan 3 büyükbaş havyan ise telef oldu. Çıkarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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