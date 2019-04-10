Son Dakika Haberleri: Ahır Olarak Kullanılan Evde Göçük

Ahır Olarak Kullanılan Evde Göçük

25 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı.

Ahır Olarak Kullanılan Evde Göçük, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yeşilli Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan evde göçük yaşandı. Göçük sırasında içeride bulunan 21 hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Artuklu ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle ahır olarak kullanılan eski bir yapıda göçük yaşandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Artuklu İtfaiye Grup Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımıyla ahırın kapısını açılarak mahsur kalan 21 hayvanı çıkardı. Göçük sırasında yıkılan molozların altında kalan 3 büyükbaş havyan ise telef oldu. Çıkarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:39 Kaynak: İHA
Yeşilli, Artuklu, 3. Sayfa
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