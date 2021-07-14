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Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek - Son Dakika

Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:42
Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek, System.String[]

Batman'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan besicileri ile yapılan bilgilendirme toplantısında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine sağlanacak yüzde 50 hibe destek hakkında bilgi aktarıldı.

Batman'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan besicileri ile yapılan bilgilendirme toplantısında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine sağlanacak yüzde 50 hibe destek hakkında bilgi aktarıldı.

Tanıtım ve bilgilendirme toplantılarında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdoğan Avcı tarafından besicilere büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine dair bilgiler aktarıldı. Avcı, 2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı, rehabilitasyonu için inşaat kaleminde yüzde 50 hibe, hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yüzde 50 hibe, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım makinası, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk gibi makine, alet ve ekipman kaleminde de yüzde 50 hibe desteği uygulanacağını aktardı. 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı ve kapasite artırımı, rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği yapılacak. Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde yüzde 50 hibe verilecek. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı, rehabilitasyonunu kapsayacak. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilecek. Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe kullandırılacak. Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak. İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021 olarak uygulanacak. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecek. Yatırımcılar, yatırımlarını 30 Kasım 2021'e kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesinin Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunacakları belirtildi. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilmeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacağı kaydedildi. - BATMAN

Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek
Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek
Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek

Batman, İnşaat, Tarım, Ahır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahır ve ağıl yapımında hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği verilecek - Son Dakika Ekonomi


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