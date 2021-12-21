AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

BOLU'da, Çırpan ailesinin evinin yanında bulunan ahır ve samanlık çıkan yangında alev alev yandı. Alevlerin eve sıçramaması için ekipler seferber olurken, Münevver Çırpan (82) yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Yumrukaya Köyü Çukur Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Çırpan, eşi Münevver Çırpan ve oğulları Metin Çırpan ile birlikte yaşadığı 2 katlı evin bitişiğindeki samanlık ve ahırda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada köylülerin de yardımıyla ahırda bulunan 12 koyun dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ahır ve samanlıktan yükselen alevlere müdahale etti. Münevver Çırpan, yangını gözyaşlarıyla izledi. Yakınları ve komşuları yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. Yangın, eve sıçramadan söndürülürken, ahır ve samanlık küle döndü.