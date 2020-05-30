Ahır, yangında kül oldu - Son Dakika

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çatısında göçme yaşanan ahır, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Ahır, yangında kül oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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