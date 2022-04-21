Ahır yangını korkuttu - Son Dakika
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Ahır yangını korkuttu

21.04.2022 09:51
Ahır yangını korkuttu

Adıyaman'da içerisinde hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı.

Adıyaman'da içerisinde hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Ahırdan hayvanlar zarar görmeden çıkartıldı.

Yangın, Bahçecik Mahallesi Yeni Mezarlık Yanında bulunan İsmail Yalçın'a ait ahırda meydana geldi. Ahırdaki elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden ahır sahibi ve komşuları ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkarttı. Bilgi verilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın ahırda maddi hasara neden oldu. - ADIYAMAN

Ahır yangını korkuttu
Ahır yangını korkuttu

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Adıyaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahır yangını korkuttu - Son Dakika


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