Ahır Yangınında 12 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef olduYOZGAT - Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde bir ahırda meydana gelen yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef oldu
YOZGAT - Yozgat
'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde bir ahırda meydana gelen yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet ve Rauf Erol kardeşlere ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında 12 büyükbaş hayvan yanarak telef olurken ahırda kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangında 12 hayvanının telef olduğunu belirten Rauf Erol, yaklaşık 500 bin lira zararının olduğunu söyledi. Erol, "Yangını görünce hayvanları kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. 12 hayvanım yangında telef oldu, hepsi yavrulayacaktı. 500-600 bin lira civarı zararımız var. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:52 Kaynak: İHA
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