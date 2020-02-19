Ahır yangınında 26 koyun telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahır yangınında 26 koyun telef oldu - Son Dakika

Ahır yangınında 26 koyun telef oldu

7 saat önce

Ahır yangınında 26 koyun telef olduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çıkan ahır yangınında 26 koyun telef oldu, 13 koyun da yaralandı.

Ahır yangınında 26 koyun telef oldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çıkan ahır yangınında 26 koyun telef oldu, 13 koyun da yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü'ndeki Hacı Kedi'ye (47) ait ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden Hacı Kedi, önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 39 koyundan 13'ü yaralı olarak tahliye edilirken, çoğunluğu hamile 26 koyun ve kuzu ise yanarak telef oldu. Ayrıca yangında süt sağım makinesi ve su motoru da yandı.

Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Hacı Kedi, gözyaşları içinde yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir işim nedeniyle evden ayrılıp arabayla yola çıktım. Evden 1 kilometre gitmeden haber geldi. Geri döndüm geldim hemen ahıra yöneldim. 13 koyunu kurtardım ama çoğu hamile olan ve bir kaç yavru kuzum yanarak telef oldu. Onlar yanana kadar arabam yansaydı bu kadar üzülmezdim. Koyunları canım kadar çok severdim."

Eşinin hayvanları borca aldığını belirterek, yetkililerden yardım eli uzatmalarını isteyen Fatma Kedi de 6 çocuklarının geçimini hayvancılıkla sağladıklarını kaydetti.

Ahır yangınında 26 koyun telef oldu

Çiğdemli, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kedinin fare ile oynadığı oyun kahkahaya boğdu
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 03:59:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahır yangınında 26 koyun telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]