Son Dakika Haberleri: Ahır Yangınında 48 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Ahır Yangınında 48 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

20 dakika önce

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 88 küçükbaş hayvandan 48'i telef oldu.

Ahır Yangınında 48 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Tokat'ın Pazar ilçesinde bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 88 küçükbaş hayvandan 48'i telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahallesinde Mustafa Tatar'a ait ahırda sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatısı tavan olan ahırda elektrik kontağından çıkan yangına Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ahırda bulunan 88 küçükbaş hayvandan 40'ı kurtarılırken, 35'i kuzu olmak üzere 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaklaşık 100 bin lira maddi zarara uğrayan Mustafa Tatar, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa
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