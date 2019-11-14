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Ahır yangınında 7 büyükbaş telef oldu

6 saat önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde çıkan ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahır yangınında 7 büyükbaş telef oldu, System.String[]

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde çıkan ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, dün saat 21.30 sularında, ilçeye bağlı Küçükçınar köyünde besicilik yapan Hüseyin Namık Sarıdoğan'a ait ahırda çıktı. Balyaların tutuşması ile büyüyen yangın, hayvanların bulunduğu alana sıçradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ahırdaki 11 adet büyükbaş hayvanın 7'si yanarak telef oldu, 4 hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. 600 balya yanarken çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hayvanları yanan Hüseyin Namık Sarıdoğan, hayvanları kurtarmak için büyük çaba gösterdiklerini ancak alevlerin arasına giremediğinden 7 hayvanın telef olduğunu söyledi. Yaralı kurtarılan 4 hayvanın durumlarının iyi olmadığını söyleyen Sarıdoğan, "Büyük bir zarara uğradık, Allah beterinden korusun" dedi.


Hüseyin Namık, Sumbas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
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