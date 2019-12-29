Ahır yangınında hayvanları telef olan çiftçiye küçükbaş desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahır yangınında hayvanları telef olan çiftçiye küçükbaş desteği - Son Dakika

Ahır yangınında hayvanları telef olan çiftçiye küçükbaş desteği

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında 242 hayvanı telef olan Serhan Özdemir'e, bölgedeki diğer çiftçiler 372 küçükbaş vererek, destek oldu.

Ahır yangınında hayvanları telef olan çiftçiye küçükbaş desteği, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında 242 hayvanı telef olan Serhan Özdemir'e, bölgedeki diğer çiftçiler 372 küçükbaş vererek, destek oldu.

Atılar Mahallesi'nde oturan Serhan Özdemir'e ait ahırda, pazartesi günü çıkan yangında, 200'ü küçükbaş olmak üzere 242 hayvan telef oldu. Özdemir, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın nedeniyle yaklaşık 1 milyon lira zararının olduğunu söyledi. Yangının ardından çiftçiler Hamit Seçici ve Mustafa Kaydalı, sosyal medyadan 'Sende bir koyun bağışla' adıyla küçükbaş desteği için kampanya başlattı. Kulu ve Cihanbeyli ilçesindeki çiftçiler de bu kampanyaya destek oldu. Seçici ve Kaydalı, topladıkları 372 küçükbaşı Serhan Özdemir'e götürüp, teslim etti. Bağışlanan hayvanlar, ahır yandığı için Özdemir'in komşusunun bahçesine bırakıldı.

Hamit Seçici, telef olan hayvanların sayısının çok olması nedeniyle Serhan Özdemir'in mağduriyetinin giderilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattıklarını belirtti. Seçici, "Hedeflediğimiz koyun sayısı 250 kadardı, 372 hayvan topladık" dedi.

Mustafa Kaydalı da "Kulu ve Cihanbeyli üreticilerine teşekkür ediyoruz. Bu kampanyayı sadece bu arkadaşımız için düşünmüyoruz. İleriki zamanda mağduriyet durumunda Konya'daki diğer üreticiler için de yapacağımızı söylemek isterim" diye konuştu.

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Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
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