Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı

28.02.2022 10:47

Aksaray'da bir ahıra gelen kurt sürüsünün, Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri tarafından uzaklaştırılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da bir ahıra gelen kurt sürüsünün, Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri tarafından uzaklaştırılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtlar, merkeze bağlı Yenikent beldesinde hayvancılıkla uğraşan Veysal Alan'a ait ahıra geldi.

Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpekleri, kurt sürüsünü ahırdan uzaklaştırdı.

Köpeklerin kurtlara saldırdığı ve ahırdan uzaklaştırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların sinsice ahıra yaklaşması, malaklı ve diğer çoban köpeklerinin kurtlara saldırması ve onları uzaklaştırması yer alıyor.

Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı
Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı
Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı

YORUMLAR
500
Eski bakanlardan Somuncuoğlu vefat etti Eski bakanlardan Somuncuoğlu vefat etti Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı

Aksaray Malaklısı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement