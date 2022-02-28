Ahıra dadanan kurt sürüsünü Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri uzaklaştırdı - Son Dakika

Aksaray'da bir ahıra gelen kurt sürüsünün, Aksaray Malaklısı ve çoban köpekleri tarafından uzaklaştırılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtlar, merkeze bağlı Yenikent beldesinde hayvancılıkla uğraşan Veysal Alan'a ait ahıra geldi.

Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpekleri, kurt sürüsünü ahırdan uzaklaştırdı.

Köpeklerin kurtlara saldırdığı ve ahırdan uzaklaştırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların sinsice ahıra yaklaşması, malaklı ve diğer çoban köpeklerinin kurtlara saldırması ve onları uzaklaştırması yer alıyor.