Ahıra girdi tekeyi kaçırdı, ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kaldı - Son Dakika
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Ahıra girdi tekeyi kaçırdı, ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kaldı

08.04.2023 17:13

Ahıra girdi tekeyi kaçırdı, ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kaldı Tunceli'de keçilerin bulunduğu ahıra giren ayı bir tekeyi götürerek yedi.

Ahıra girdi tekeyi kaçırdı, ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kaldı

TUNCELİ - Tunceli'de keçilerin bulunduğu ahıra giren ayı bir tekeyi götürerek yedi. Tekeden geriye boynuz ve post kaldı. Tekesini ayıya kaptıran Tuncay Kalkan, bölgede çok sayıda ayı bulunduğunu belirterek konuya çözüm bulunmasını istedi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş köyünde keçi ahırına çatıyı yırtarak giren boz ayı, Kalkan ailesine ait bir tekeyi alarak götürdü. Olayı sabah fark eden aile bireylerinden Tuncay Kalkan, bölgede çok sayıda ayı bulunduğunu belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.

Ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kalırken, aile ahırlarının güçlendirilmesi için kaymakamlığa başvurdu.

Kaynak: İHA
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Tunceli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahıra girdi tekeyi kaçırdı, ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kaldı - Son Dakika
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