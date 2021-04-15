Ahıra giren ayı, eşeği telef etti - Son Dakika

KASTAMONU'nun Cide ilçesine bağlı Koçlar köyünde gece Kemal Arslan'a ait ahıra giren ayı, eşeğini telef etti.

Dün gece yiyecek bulmak için köye inen ayı, Kemal Aslan'ın evinin yanında bulunan ahıra girdi. Ayı, ahşap kapısını kırarak girdiği ahırda bağlı bulunan eşeğe saldırdı. Ayı, telef ettiği eşeğin bir kısmını yiyerek uzaklaştı. Kemal Arslan, sabah ahıra girdiğinde eşeğin telef olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Arslan, "Her sabah uyanınca ahırda bulunan eşeğimize yiyecek vermek için yanına gideriz. Bu sabah gittiğimde bu durumla karşılaştım. Başından bağlı olarak ahırda bulunan eşeğimizi maalesef ayı telef etmiş. Ahırın çevresinde bulunan ayak izlerinden ayı olduğunu anladık. Tekrar aynı durumla karşılaşmamak için ahırıma demir kapı taktıracağım" dedi.