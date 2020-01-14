Ahıra giren maymun, koruma altına alındı - Son Dakika
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Ahıra giren maymun, koruma altına alındı

1 saat önce

Ahıra giren maymun, koruma altına alındıAKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir çiftçinin ahırına giren maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ahıra giren maymun, koruma altına alındı

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir çiftçinin ahırına giren maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Nereden geldiği belli olmayan maymun, Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören çitçi durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin bahçesine giden maymunu yakalayarak kafese aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.

Ahıra giren maymun, koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gülağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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