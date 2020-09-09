Ahıra giren sokak köpekleri 7 keçiyi telef etti - Son Dakika

Adana'da bir ahıra giren sokak köpekleri 7 keçiyi telef ederken 18 tanesini de yaraladı. Keçilerin sahibi gözyaşları içerisinde yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75250 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece bilinmeyen bir saatte sütçülük yaparak geçimini sağlayan İzzet Tekin'e ait içerisinde 25 keçinin bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri ahırda bulunan keçilerin 7'sini telef etti. Diğer keçileri de ısırarak zarar veren köpekler, 2'sini ağır yaralarken diğer keçileri de baş, bacak ve karınlarından yaraladı.

Sabah keçilerini yemlemek için ahıra gelen Tekin, telef olan ve yaralanan keçileri görünce durumu hemen ailesine ve veterinere haber verdi. İzzet Tekin'in babası Habib Tekin de ahıra geldiğinde ise gözyaşlarını tutamadı.

"Bizim tek geçim kaynağımız bu hayvanlar"

İHA muhabirine konuşan Habib Tekin, mahallede çok sayıda başı boş köpek olduğunu belirterek, "Belediyeye ve hayvan derneklerine sesleniyorum. Ben davacıyım. 30-35 bin liralık zararımız var bizim. O köpekler eğer ahırda gece insan olsa onu da parçalarlardı. Bizim tek geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben şeker hastasıyım oğlum ile bu hayvanlara bakıyorduk. Şimdi ne yapacağız kime sığınacağız bilmiyorum. 1 evde 9 kişi yaşıyoruz. Bu hayvanlardan ekmek yiyoruz biz" diye konuştu.

İzzet Tekin de zor durumda olduklarını ifade ederek, "Ben bu hayvanları krediyle almıştım. Vadesi gelecek ve ödeyemeyeceğim. Şuan zararım çok. Bu yaralanan hayvanlarda kesilmez zaten. Ne yapacağız bilmiyorum. Belediye bu başı boş köpeklerle ilgilensin" dedi.

Ahıra gelen veteriner hekim yaralı hayvanlara iğne yapıp tedaviye başlarken Tekin ailesi de telef olan keçileri toprağa gömdü. - ADANA