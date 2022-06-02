Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma - Son Dakika
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Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma

02.06.2022 11:27

Kocaeli'de ahıra giren şahıslardan korkarak dereye atlayan iki buzağı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kurtarıldı.

Kocaeli'de ahıra giren şahıslardan korkarak dereye atlayan iki buzağı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Birlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ahıra giren şahıslardan korkan buzağılar dereye atladı. Buzağılarının ahırda olmadığını fark eden Kenan Kurt, hayvanları aramaya çıktı. Kurt, hayvanların dereye düştüğünü gördü. Buzağıları kendi imkanlarıyla dereden çıkaramayan Kurt, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanları dereden çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Buzağılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde dereden çıkarıldı. Sahibine teslim edilen buzağılar, yeniden ahıra konuldu.

Buzağıların ahıra giren kişilerden korktuğunu söyleyen Kenan Kurt, "Ses işittim, etrafıma baktığımda bir araç gördüm. Araç U dönüşü yapıp, 3 kişiyi aldı. O arada terslik olduğunu anladım. Ahıra gittim ve baktığımda hayvanlar yoktu. Hayvanlar dereye atlamış. Hayvanlar salma oldukları için yakalayamamışlar. Çalacaklardı, hayvanlar kurtuldu. Allah razı olsun, itfaiyeci arkadaşlarımız hayvanları dereden çıkardı" dedi.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma
Ahıra girenlerden korkup dereye atlayan buzağılara itfaiyeden zorlu kurtarma

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Kaynak: İHA

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