Ahıra girmeyi başaran kurt, koyunlara böyle saldırdı - Son Dakika
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Ahıra girmeyi başaran kurt, koyunlara böyle saldırdı

12.04.2023 10:18
Ahıra girmeyi başaran kurt, koyunlara böyle saldırdı

Bursa'da koyunların bulunduğu ahıra girmeyi başaran kurt, 2 koyunu yaralarken 1 kuzuyu da alarak girdiği yerden çıkarak kaçtı.

Bursa'da koyunların bulunduğu ahıra girmeyi başaran kurt, 2 koyunu yaralarken 1 kuzuyu da alarak girdiği yerden çıkarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece ilerleyen saatlerde koyunların bulunduğu ahıra, kurt girdi. Kurt, önüne gelen tüm koyunlara saldırırken bu sırada 2 koyun yaralandı. Bir süre boyunca saldıran kurt, kuzulardan birini alarak girdiği yerden çıkarak uzaklaştı. Koyun ahırındaki kurt saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahıra girmeyi başaran kurt, koyunlara böyle saldırdı - Son Dakika


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