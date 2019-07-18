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Ahıra kaçak içki operasyonu

2 saat önce

Adana'da daha öne ahır olarak kullanılan ancak kaçak içki imalathanesine çevrilen yere yapılan baskında 5 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da daha öne ahır olarak kullanılan ancak kaçak içki imalathanesine çevrilen yere yapılan baskında 5 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, son 18 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 19 kişinin alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde daha önce ahır olarak kullanılan yere kaçak içki imalathanesi kurulduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Baskında 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre kaçak rakıya el konuldu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken, depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ 1 Temmuz'da Mersin'de başlayan alkol zehirlenmesi olayında 18 günde Mersin'de 9, Adana'da 9, Niğde'de ise 1 kişi olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Adana'da bu sürede 70 kişinin alkol zehirlenmesinden hastaneye başvurduğu, bunlardan 31'inin taburcu edildiği, 30'unun tedavisinin devam ettiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Ahıra kaçak içki operasyonu
Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
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