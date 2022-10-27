Ahıra süt sağmaya giden kız akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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Ahıra süt sağmaya giden kız akıma kapılarak öldü

27.10.2022 09:52
Ahıra süt sağmaya giden kız akıma kapılarak öldü

Adana'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, sabah süt sağmak için gittiği ahırda akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Adana'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, sabah süt sağmak için gittiği ahırda akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 06.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Nursel Momyak (15) süt sağmak için ablası Perinaz İpek (33) ile birlikte bahçedeki ahıra indi. Karanlık nedeniyle ablası, Nursel'den uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Lambayı eline alıp açmaya çalışan kız akıma kapıldı. Ablasının kabloyu prizden çekmesiyle kız çocuğu yere yığıldı. İpek'in çığlıklarına uyanan ev sakinleri, yerde hareketsiz yatan Nursel'i otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nursel Momyak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nursel Momyak'ın yengesi, "Sabaha karşı ablasıyla birlikte süt sağmak için inmiş. Lambayı açarken akıma kapılmış. Ablası da kurtarmak için tutmuş ama hemen uzatma kablosunu prizden çekmiş. Kurtaramadılar. Bugün okulda sınavı vardı. Gece boyunca ders çalışmıştı. Çok iyi bir öğrenciydi" diye konuştu.

Nursel Momyak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahıra süt sağmaya giden kız akıma kapılarak öldü - Son Dakika

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