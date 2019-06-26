Son Dakika Haberleri: Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu
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Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış sırasında Sevinçler Mahallesi'ndeki Mehmet Demir'e (38) ait ahıra yıldırım düştü. Olayda 10 küçükbaş hayvanın telef olurken, 4 küçükbaş hayvan ağır yaralandı. Ağır yaralanan hayvanların tedavi altına alındığı öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
mehmet demir, demirci, manisa, 3. Sayfa
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