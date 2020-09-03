Ahırda başlayan yangın otomobil ve traktörü de yaktı - Son Dakika

Bolu merkeze bağlı Baltalı köyünde çıkan yangında traktör, otomobil ve bir evin müştemilatı tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Bayram'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevler ahırın bitişiğindeki odunluk, samanlık, ardiye ve müştemilatın arasındaki traktör ile otomobile sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonrası yangını söndürdü.

Müştemilat, otomobil ve traktörün tamamen yandığı yangında ayaklarından yaralanan kişi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.