Ahırda cansız bedeni bulunan 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeği ile öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Ahırda cansız bedeni bulunan 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeği ile öldürdüğü ortaya çıktı

14.11.2022 17:04
Ahırda cansız bedeni bulunan 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeği ile öldürdüğü ortaya çıktı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ahırda ineğin boynuz darbeleriyle öldüğü öne sürülen 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeğiyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ahırda ineğin boynuz darbeleriyle öldüğü öne sürülen 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeğiyle öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden oğulun tutuklandığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde Bahtiyar köyünde yaşandı. Evli ve bir çocuk babası Gürsel Akkuş (61) ahırda yerde kanlar içinde bulundu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirdi. İlk bulgularda Akkuş'un ineğin boynuz darbeleriyle hayatını kaybettiği üzerine durulurken, jandarma yaptığı detaylı incelemede silah izine rastlayınca şahsın cinayete kurban gittiğini belirledi. Gürsel Akkuş' a yapılan otopsi sonucunda olayın cinayet olduğu ortaya çıkarken, olaydan 5 gün sonra jandarma, aile ve birçok kişinin ifadesine başvurdu. Gürsel Akkuş'un eşi Nafiye Akkuş, jandarmadaki sorgusunda oğlu Sedat Akkuş'un(30) olaydan sonra aile içinde yaptıkları konuşmalarda cinayeti işlediğini kendisine söylediğini belirtti. Jandarma Sedat Akkuş'u çapraz sorguya aldı. Sedat Akkuş, jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Babasının başına tek kırma av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Sedat Akkuş, ifadesinin ardından geçen hafta salı günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Yalvaç T tipi kapalı cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahırda cansız bedeni bulunan 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeği ile öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahırda cansız bedeni bulunan 61 yaşındaki şahsı, oğlunun av tüfeği ile öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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