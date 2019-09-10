Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet balya ve 70 çuval yemi telef etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet balya ve 70 çuval yemi telef etti

55 dakika önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan ahır yangınında 4 buzağı, 350 adet saman balyası ve 70 çuval yem telef oldu.

Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet balya ve 70 çuval yemi telef etti, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan ahır yangınında 4 buzağı, 350 adet saman balyası ve 70 çuval yem telef oldu.


Olay, bugün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Alcıklar Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, Ramazan ve Yalçın Yaman'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın devam ederken Ramazan ve Yalçın Yaman'ın ahırda bulunan büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalıştığı, ancak 4 buzağının tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.


Çıkan yangında ahır kullanılamaz hale gelirken, 4 buzağı, 350 adet saman balyası ve 70 çuval yem de telef oldu.


Öte yandan, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı
Krater gölü kıyısında yatan inekler kimini korkuttu, kimini şaşırttı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 02:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet balya ve 70 çuval yemi telef etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]