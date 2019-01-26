Son Dakika Haberleri: Ahırda Çıkan Yangın Korkuttu

Ahırda Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Ahırda Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Dokuzdeğirmen köyünde Halis Coşkun'a ait ev ve ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahır yanında bulunan samanlığa sıçradı. Yangın gece boyu sürdürülen çalışma sonrası kontrol altına alınabilirken, 20 ton saman kül oldu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köy sakinlerinin yardımıyla gece boyu yangına müdahale etti. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Oltu, Erzurum, 3. Sayfa
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