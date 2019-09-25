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Ahırda çıkan yangın korkuttu

20 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Çaykaya(Kevcallı) köyünde Yusuf Adıyaman'a ait evinin altında bulunan ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Yusuf Adıyaman, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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