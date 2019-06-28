Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı
Son Dakika Güncel Haber

Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, atıl durumdaki ahırda çıkan yangın yanındaki tarım arazileri ile makilik alana da sıçradı.

Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, atıl durumdaki ahırda çıkan yangın yanındaki tarım arazileri ile makilik alana da sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 15.45 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi, Mezarlıküstü mevkisinde bulunan atıl durumdaki hayvan damında çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki tarım arazileri ve makilik alana da sıçradı. Yerleşim yeri yakınındaki  yangından yükselen dumanı gören köylüler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 30 kişilik orman ekibi ile itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ettiği yangın, yakındaki ev, besi çiftliği ve ormanlık alana ulaşmadan 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında 1 dönüm tarım arazisi ile 5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]