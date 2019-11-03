Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Zonguldak'ın Belcuma beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı.

Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Zonguldak'ın Belcuma beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Beycuma beldesi, Kasımlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde Nadi Kaygısız isimli şahsın ahırında ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1'i telef oldu. Yangına çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın başka eve sıçramadan kontrol altına alındı. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
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