Ahırda Çıkan Yangında 100 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
46 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Henüzçakırı Mahallesi'nde Ömer Onaç, hayvanlarını kontrol için gittiği kırsal alandaki ahırının yakınında üşümemek için ateş yaktı.
Alevlerin rüzgarın etkisiyle ahıra sıçraması üzerine yangın çıktı.
Dağlık alandaki yangına müdahale edilemeyince ahırdaki 120 küçükbaş hayvandan 100'ü telef oldu.
Haber verilen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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