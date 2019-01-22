Son Dakika Haberleri: Ahırda Çıkan Yangında 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Konya

Ahırda Çıkan Yangında 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Konya

50 dakika önce

Ilgın'da bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ilgın'da bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şıhbedrettin Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Mustafa Kulak'a ait ahırın samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyükbaş hayvanların barındığı ahıra sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangında, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Ilgın, Güncel
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