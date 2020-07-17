Ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu.



Yangın, öğle saatlerinde Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce yangına müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, ahırda bulunan 3 hayvan ise telef oldu.



Ekipler, 3 hayvanın telef olduğu ve ahırın yanarak kullanılamaz hale geldiği olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA