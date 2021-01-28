Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu - Son Dakika

Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu
28.01.2021 16:17
Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen yangında gebe inek telef oldu, ahır ve evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen yangında gebe inek telef oldu, ahır ve evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.30 sıralarında Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tükel' e ait evin samanlığına dökülen soba külünden çıktığı düşünülen yangın evin mutfağına da sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Gürün Belediyesi itfaiye ekibi ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ahırda bulunan gebe inek dumandan boğularak telef oldu, samanlıkta ve evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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