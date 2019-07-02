Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü
Son Dakika Güncel Haber

Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü

23 dakika önce

SİVAS'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü, System.String[]
SİVAS'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.
Saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışırken kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör de kullanılamaz hale geldi.
Yangından kurtarılan hayvanlar ise veterinere götürüldü.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:34 Kaynak: DHA
traktör, tavuk, sivas, öldü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi, orada çıldırdım! 50 lira için 19 yaşındaki gencin kafasına çakı sapladı! Korkunç cinayet kamerada Sivas'ta Madımak olaylarında ölenler anıldı Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 21:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]