Ahırda çıkan yangında hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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Ahırda çıkan yangında hayvanlar telef oldu

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 keçi telef olurken, 1 kamyonet ve 150 saman balyası yandı.

Ahırda çıkan yangında hayvanlar telef oldu, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 keçi telef olurken, 1 kamyonet ve 150 saman balyası yandı.

Çamköy Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin ahırın bitişiğindeki samanlığa sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ahırın bitişiğindeki kamyonet kullanılamaz hale geldi. 4 keçinin telef olduğu yangında, 150 saman balyası da yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Fethiye, Çamköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
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