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Ahırda kendini astı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atilla A. (53), hayvan damında kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atilla A. (53), hayvan damında kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Aslanlı Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası olan Atilla A., bir süre önce eşinden boşandı. Borçlarından dolayı icralık olan Atilla A., Nazilli- Ödemiş karayolu kenarındaki evinin yanındaki hayvan damında kendini astı. Yakınları tarafından bulunan Atilla A.'nın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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