Ahırda kendini astı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atilla A. (53), hayvan damında kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde Atilla A. (53), hayvan damında kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Aslanlı Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası olan Atilla A., bir süre önce eşinden boşandı. Borçlarından dolayı icralık olan Atilla A., Nazilli- Ödemiş
karayolu kenarındaki evinin yanındaki hayvan damında kendini astı. Yakınları tarafından bulunan Atilla A.'nın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma
, soruşturma başlattı.
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